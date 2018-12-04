الأمم المتحدة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسقال المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ناصر بكر القحطاني إن أكثر من 90% من الأطفال في المنطقة العربية لا يمكنهم الوصول إلى الحضانات ورياض الأطفال، مشيرًا إلى أنأهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون إحراز تقدم في خمس أجندات رئيسية هي الطفولة المبكرة،و تمكين المرأة، والمجتمع المدني، والتعليم المفتوح للشباب والشابات، والشمول المالي.وأضاف أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) منظمة إقليميه تنموية مانحة، تدير أعمالها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية التي تتخذها الإدارة التنفيذية مقرًا.وكشف القحطاني عن تدريب أكثر من مدرسة على موضوع التنمية المستدامة، قائلا إنه "عندما تذهب للمدرسة تجد الأطفال يذكرون ال 17 هدفًا (من أهـداف التنمية المستدامة) باللغتين العربية والإنجليزية".وأفاد القحطاني أن برنامج أجفند ومنذ إنشائه عام 1980 م أسهم "في تمويل أكثر من 1500 مشروع في 133 دولة ولم يكن ذلك ليحدث لولا الشراكة مع الأمم المتحدة" مشيرًا إلى أن البرنامج ظل يعمل مع المنظمة الدولية في المشاريع التي تدعم المرأة والطفل.وعن أماكن نشاط برنامج الخليج العربي للتنمية، أوضح القحطاني أن البرنامج لا يعمل فقط في الدول العربية وإنما في كل الدول.// انتهى //03:40ت م0326