الخرطوم 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد مع وكيل وزارة التنمية الدولية البريطانية ماثيو رايكروفت، اليوم الاثنين بالخرطوم، الأوضاع في ليبيا وأفريقيا الوسطى، بجانب سبل محاربة التهديدات الأمنية في الإقليم وتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان.وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن الجانبين ناقشا المساعدات التنموية التي تقدمها بريطانيا للسودان، واستراتيجية تنمية دارفور التي تسهم في إعدادها مع الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة التنموي.وقال المسئول البريطاني، إن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور قيادي في تقديم المساعدات التنموية للسودان، خاصة في مجال إصلاح الاقتصاد الكلي وتوفير سبل المعيشة للفقراء، وذلك في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشاد بالدور الذي لعبه السودان في التوصل للسلام بجنوب السودان.// انتهى //04:32ت م0328