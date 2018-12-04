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الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل سفير باكستان
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين
إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي - الجزائري برئاسة ولي العهد وأويحيى
القيادة تعزي في وفاة الرئيس الأسبق الأميركي جورج بوش
ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع دولة الوزير الأول الجزائري
ولي العهد في الجزائر.. فرص استثمارية واعدة لتعزيز التكامل
فيصل بن بندر: المملكة والإمارات اجتمعتا على خير سبيل وأفضل طريق
د.العواد: العلاقات السعودية - الجزائرية مبنية على أسس ثابتة
محمد بن ناصر يستقبل السفير الهولندي
أمير تبوك يستقبل مديري الدفاع المدني وهيئة الرياضة
أمير نجران يستعرض خارطة مسرح عمليات الأفواج الأمنية
فيصل بن مشعل: المرصد الحضري عون لمسيرة التنمية بالمنطقة
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