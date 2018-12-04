الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل سفير باكستانخادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنينإنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي - الجزائري برئاسة ولي العهد وأويحيىالقيادة تعزي في وفاة الرئيس الأسبق الأميركي جورج بوشولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع دولة الوزير الأول الجزائريولي العهد في الجزائر.. فرص استثمارية واعدة لتعزيز التكاملفيصل بن بندر: المملكة والإمارات اجتمعتا على خير سبيل وأفضل طريقد.العواد: العلاقات السعودية - الجزائرية مبنية على أسس ثابتةمحمد بن ناصر يستقبل السفير الهولنديأمير تبوك يستقبل مديري الدفاع المدني وهيئة الرياضةأمير نجران يستعرض خارطة مسرح عمليات الأفواج الأمنيةفيصل بن مشعل: المرصد الحضري عون لمسيرة التنمية بالمنطقة// يتبع//06:05ت م0003