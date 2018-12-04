وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( هذه هي السعودية ): هذه هي السعودية.. أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوية مدوية في قمة الكبار قولا وفعلا نعم، هذه هي السعودية شاء من شاء وأبى من أبى.. هذا هو الواقع الذي أفرزته قمة الكبار (G20) في بوينس آيرس وكبار القادة والزعماء يحرصون على مصافحة ولي العهد وإجراء محادثات معه حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، وعدسات المصورين تلاحقه أينما اتجه، والولايات المتحدة تعلن على لسان وزير خارجيتها أن لا علاقة للأمير الشاب بقضية مقتل خاشقجي..وقالت : وتنضم السعودية إلى اللجنة الثلاثية «الترويكا» لمجموعة العشرين بجانب الصين والأرجنتين، تمهيدا لعقد القمة القادمة بالرياض في 2020 بالتزامن مع عام التحول الوطني. واقع أخرس الأبواق المأجورة، وأحبط مخططات الحاقدين الذين كانوا ينتظرون هذه القمة ليوجهوا سهامهم المسمومة باتجاه الدولة العربية الوحيدة الممثلة لنحو نصف مليار عربي في قمة الكبار.واختتمت بالقول : وهكذا كان من الطبيعي أن يتنادى المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي ليكونوا في استقبال ولي العهد لدى عودته إلى المملكة تقديرا لدوره البارز في نهضة الوطن وإعلاء شأنه بين الدول إقليميا ودوليا، وتأكيدا على تلاحمهم وتضامنهم مع قيادتهم.// انتهى //06:05ت م0006