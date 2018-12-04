طوكيو 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الثلاثاء.وهبط مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 89ر155 نقطة، أو 69ر0%، ليصل إلى 87ر22412 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 81ر17 نقطة، أو 05ر1%، ليصل إلى 24ر1671 نقطة.// انتهى //07:32ت م0008