طرابلس 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء مجلس النواب عقيله صالح في الإسكندرية بوفد من المجلس الأعلى للدولة، وناقشوا التعديل الدستوري الذي ضمن بموجبه مجلس النواب هيكلية معدلة للمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون أقاليم البلاد الثلاثة، كما سيناقشون الجدول الزمني الخاص بعمل المجمعات الانتخابية التي ستضم أعضاء المجلسين ليختار ممثلي كل إقليم أحد أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «ألن بوجيا» بطرابلس، وتمت مناقشة مخرجات مؤتمر باليرمو والتعديلات الدستورية والاستفتاء على الدستور.وتطرقت إلى توقف الرحلات الجوية بمطار معتيقة بالعاصمة طرابلس نتيجة اعتصام عدد من موظفي مصلحة الطيران المدني بالمطار، للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم المراقبين الجويين، مبينة التحذير الذي أعلنته إدارة المطار لهؤلاء العاملين والموظفين نظرًا لخطورة الوضع من معاناة المسافرين العالقين في عدة مطارات دولية بسبب توقف الرحلات .ونوهت إلى الشلل الذي أصاب معظم مدن ليبيا بسبب غزارة الأمطار وخاصة في شرق ليبيا.ونقلت تجديد صندوق الأمم المتحدة الإنمائي على التزامه بتقديم الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا.وتناولت صحف ليبيا تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي على تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا.// انتهى //07:33ت م0009