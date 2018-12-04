مكسيكو سيتي 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين اليوم العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بعد حضوره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيسًا للولايات المتحدة المكسيكية.وكان في وداع سموه بمطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون المراسم بالمكسيك خيراردو غيزا.// انتهى //07:34ت م0010