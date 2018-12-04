السيح 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

تنطلق بمدينة السيح الخميس القادم فعاليات "ماراثون جذا لذوي الإعاقة"، الذي تنظمه جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج ، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2018.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى أن الماراثون يقام بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج ، ويستهدف مختلف فئات ذوي الإعاقة من العوق الحركي ، والعوق السمعي ، والعوق البصري ، وفرط الحركة وتشتت الانتباه ، والتربية الفكرية ، والتوحد ، ومتلازمة داون.

وبين أن المشاركين في الماراثون تم تقسيمهم إلى فئتين عمرية، الأولى من 12 إلى 18 سنة ، والثانية ما دون الـ 12 سنة ، وسيخضعون لفحص طبي للتأكد من مدى قدرتهم على المشاركة،مشيراً إلى أن الماراثون سينطلق بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة صباحاً بالقرب من بوابة الشركةالسعودية للكهرباء على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح وينتهي عند تقاطع طريق الملك عبدالله.

// انتهى //

08:12ت م

0011