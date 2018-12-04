الخرطوم 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أمس في الخرطوم مع وكيل وزارة التنمية الدولية البريطانية، ماثيو رايكروفت، تركزت حول، الأوضاع في ليبيا وأفريقيا الوسطى، ومحاربة التهديدات الأمنية في الإقليم .ونشرت الصحف إعلان المملكة الأردنية الهاشمية عن تنظيم مؤتمر دولي في 20 ديسمبر الجاري تحت عنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك" بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى تأكيد المتحدث الرسمي باسم قوات " التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" العقيد الطيار الركن تركي المالكي بأن قيادة التحالف تقدم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي، امس بضربات نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.واشارت صحف السودان إلى موافقة بكين على -خفض وإلغاء- الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأميركية، وذلك غداة اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بوينوس آيرس على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.// انتهى //09:04ت م0017