جيزان 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستفقد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني أمس ، عدداً من مدارس الحد الجنوبي التابعة لإدارة التعليم بمنطقة جازان في قطاعات صامطة وأحد المسارحة والحُرّث والعارضة يرافقه مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومدير إدارة الإشراف التربوي بوزارة التعليم الدكتور محمد الغامدي .وشملت الزيارة مدرسة الشيخ عبدالله القرعاوي بصامطة, وثانوية الأحد بقطاع أحد المسارحة والحُرّث, ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب بالعارضة ، حيث اطلع على سير العمل بتلك المدارس وكيفية تطبيق خطط وآليات الدراسة في المدارس التي تطبق نظام التوأمة ، وماقدمته إدارة تعليم جازان للمدارس من إجراءات وخدمات تضمن استمرار الدراسة فيها وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب.وأكد الدكتور الحيسوني خلال جولته التفقدية مع الطلاب والمعلمين الخدمات المقدمة لمدارس ومكاتب الحد الجنوبي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تسعى لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق والإبداع وتلبية احتياجات مدارس الحد الجنوبي وتذليل الصعوبات كافة لتحقق أهدافها وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما للقطاع التعليمي بالمنطقة، ولإدارة تعليم جازان على الخدمات التي تقدمها للمدارس .بدوره أكد مدير تعليم جازان أن الزيارة جاءت في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم لإدارات التعليم بالحد الجنوبي وتمثل رسالة لمنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في حرص القيادات التعليمية بالمملكة التي تتابع باهتمام إنجازات هذه المدارس رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها .// انتهى //09:20ت م0018