عام / سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
الرياض 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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