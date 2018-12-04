جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسنفذ قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 42.991 جلسة علاج طبيعي وتأهيل طبي وعلاج علل التخاطب والسمع لـ 15.943 حالة خلال الـ 8 أشهر من العام الحالي 2018 .وبينت "صحة جدة" أن قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمجمع الملك عبدالله يشهد منذ أكثر من عام أعمالًا تطويرية بدأت بتوسع في صالة التمارين العلاجية لتصبح أكبر صالة تمارين علاجية لأقسام العلاج الطبيعي والتأهيل على مستوى مستشفيات الصحة، إذ يضم أحدث الأجهزة العالمية لجميع تمارين عضلات الجسم، ويبلغ عددها 30 جهازاً طبياً، كذلك استحدثت خدمة طبية لعلاج علل التخاطب والسمع.ويتميز قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بكادر طبي وفني متخصص في العلاج الطبيعي والتأهيل رجالًا ونساء، ذوي مؤهلات عالية لعلاج إصابات العمود الفقري وتأهيلها وتأهيل أمراض الأعصاب والجلطات الدماغية، إضافة إلى تأهيل أمراض النساء وصحة المرأة وتأهيل إصابات الحوادث والكسور، إلى جانب تأهيل عمليات القلب المفتوح وتأهيل الإصابات الرياضية، كما يشارك القسم بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع، حيث تم تفعيل مبادرة "ليش لا"، المعتمدة من معالي وزير الصحة لتعزيز الصحة العامة لدى المجتمع، كما يستقبل القسم المتدربين من جميع جامعات المملكة للحصول على تدريب متقدم ومتميز في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل.// انتهى //09:34ت م0021