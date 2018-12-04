الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسانطلقت أمس, فعاليات المهرجان الوطني الترفيهي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتنظمه جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار (تمكين، شمولية، مساواة) بفندق ماريوت قاعة (مكارم) لمدة ستة أيام.وافتتح المهرجان نيابة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، بحضور العديد من ممثلي الجهات المشاركة، وبمشاركة أكثر من 66 جهة ومؤسسة.ورحب نائب الوزير للعمل في الكلمة التي ألقاها بالحضور، مؤكداً في كلمته على أن اهتمام القيادة بالأشخاص ذوي الإعاقة يأتي امتدادًا لجهودها وتأكيداً على حرصها في توفير منظومة راقية من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وبما يكفل الحياة الكريمة لهذه الفئة الغالية، وحصولهم على فرص متساوية في التعليم والعمل المناسب لهم، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.وأضاف أبوثنين أن الوزارة تسعى في دعمها للجمعيات الخيرية إلى تعزيز العلاقة التكاملية والتنموية مع القطاع الثالث الذي يعود على هذه العلاقة، بالرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيقًا لأهداف الوزارة الاستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030.من جهته، ثمن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم تبني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفكرة المهرجان التي بادرت بها الجمعية وساندتها الجمعيات المشاركة والجهات الخاصة رغبة في إبراز نوعية جديدة من الحلول لمشاكل المعوقين، تكمن في الاهتمام بالجانب الترفيهي للمعاق والذي يحمله هدف هذا المهرجان الوطني.وقال السويلم: "نحن بصدد حدث إنساني وطني توعوي يجسد صورة رائعة من صور تكامل الجهود والتعاون بين أضلاع المثلث، أجهزة الدولة والقطاع الخيري والمنشآت التجارية، الأمر الذي يعكس النقلة النوعية التي تعيشها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، خاصة على صعيد تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مظلة مميزة من الخدمات لكافة الفئات".من جانبه، أشارت الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية والأسرة في الوزارة، أسيل العبدالكريم أن هذا المهرجان يندرج ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث سيتم عقد العديد من الفعاليات والبرامج النوعية المصاحبة وتشارك فيها القطاعات المهتمة بالشأن الاجتماعي.بينما ذكرت ممثلة الوزارة نورة الجبالي أن برنامج الحفل اشتمل على العديد من الفقرات، منها عرض فلم عن المهرجان ثم كلمة للجمعيات وتلاها كلمة لمعالي الوزير ألقاها نيابةً عنه الدكتور عبدالله ابو اثنين نائب الوزير للعمل والتنمية الاجتماعي، ثم تفضل نائب الوزير بتكريم منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة الفائز بكاس العالم لكرة القدم، وكذلك تكريم الشركات الراعية للمهرجان .وأشارت الجبالي إلى أنه سيكون للوزارة معرض مصاحب لهذا المهرجان يتم من خلاله التعريف بأنشطة وخدمات الوزارة.// انتهى //09:36ت م0022