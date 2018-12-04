اقتصادي / أسعار النفط ترتفع توقعا لتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
سنغافورة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسب اليوم السابق وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك .
وفي الساعة 0604 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 % عن أحدث إغلاق لها.
وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 % إلى 62.20 دولار للبرميل.
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