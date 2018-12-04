الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن وجود 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج "تمهير"، الهادف إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.ودعا "هدف" الراغبات في الالتحاق في الفرص التدريبية زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: https://www.taqat.sa.ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.وتكمن أهمية "تمهير" في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها "هدف" خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.// انتهى //09:58ت م0025