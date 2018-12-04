الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فعاليات "نعيش بوعي"، خلال الفترة من 6 – 8 ديسمبر الجاري، وذلك بنادي المؤسسة العامة للتدريب بالرياض.وأكد مدير عام النادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إبراهيم الغفيلي، أهمية الوعي لما له من دور أساسي في إدراك الفرد بالمسؤولية تجاه المجتمع، وإيجاد مجتمع واعي بأهمية الرياضة وسلامة البيئة، والمساهمة في توضيح أن لكل مرحلة عمرية تكوين يختلف عن المراحل السابقة من الناحية الغذائية والجسدية وتفعيل مبدأ الممارسة اليومية للرياضة وتعزيز دور البيئة في كونها جزء لا يتجزأ من حياة الفرد والمجتمع، مبيناً أن الفعاليات تتنوع ما بين بيئية ورياضية وفنية وصحية.// انتهى //10:45ت م0032