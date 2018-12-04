عمّان 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مغادرة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.واهتمت بإعلان الحكومة الأردنية،عن تنظيمها لمؤتمر دولي في العشرين من الشهر الجاري تحت عنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك" ، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة.وتابعت الصحف إصابه أربعة فلسطينيين بجراح وآخرين بحالات اختناق شديدة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسير البحري الثامن عشر في بحر شمال قطاع غزة، والتظاهرة المساندة له شمال بيت لاهيا شمال القطاع.// انتهى //11:27ت م0039