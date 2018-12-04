المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسعقدت شركة "نماء المنورة" أولى جلسات مُبادرة "حديث المدينة"، بحضور مختصين في مجال المال والأعمال والاستثمار في المملكة, بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات واستعراض التجارب في هذا المجال.وتناولت الجلسة التي عقدت مؤخراً وتقام بصفة شهرية, أهمية التواصل بين رواد الأعمال في المنطقة, ودور المبادرة في تحقيق مزايا التنافسية للمدينة المنورة ودعم التنمية وجذب المستثمرين, وناقشت مفهوم تسريع نمو الأعمال, وجذب المستثمرين, واتجاهات الأعمال الحديثة, إضافة إلى المشاريع التقليدية والمبتكرة, وآلية قياس قابلية المشروع للنمو والتوسع، إلى جانب تناول الطريقة الأمثل لجذب رؤوس الأموال بهدف الاستثمار في المدينة المنورة.واستعرضت الجلسة التي شارك فيها عدد من رواد الأعمال وممثلو شركات عاملة في مجال الاستثمار، دور "نماء المنورة " في دعم رواد الأعمال بالمنطقة، ودورها في الموازنة في قوائم الأسعار وتحديد الفئة المستهدفة من العملاء، والتسويق للمنتجات المدينية , كما تطرق الحوار إلى كيفية اتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز قدرة الشباب على إدارة المشاريع التجارية بكفاءة واقتدار.// انتهى //11:29ت م0040