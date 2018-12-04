رام الله 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، في القصر الجمهوري في العاصمة روما، ووضع الرئيس عباس نظيره الإيطالي في صورة آخر التطورات السياسية في المنطقة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.وسلطت الصحف الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 19 فلسطينيا من محافظات الضفة، بينهم طفلان وأسرى محررون، ورافق ذلك اعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم، وتفتيش وتخريب للمنازل.وأولت الصحف اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كافة، خاصة محاولات فرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، التي تُشكل انتهاكاً صارخا وصريحاً للقانون الدولي.وأوردت صحف فلسطين التقرير الذي أعدته دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته خلال الشهر الماضي،كان أبرزها استشهاد 24 فلسطينيا، وإصابة 232 آخرين بجروح، في تحد سافر وممنهج من سلطات الاحتلال والمستوطنين لكل الأعراف والمواثيق والشرائع القانونية والإنسانية الدولية.ونشرت خبر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، الافراج عن نائب أمين سر حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، ومنع دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.ورصدت صحف فلسطين اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الصحف الانتباه إلى إعلان القضاء العسكري في قطاع غزة، عن إصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لعدد من المدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:37ت م0044