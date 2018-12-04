نجران 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسشاركت الكلية التقنية للبنات بنجران في اليوم العالمي للإعاقة، وذلك خلال الإحتفال الذي نظمه القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بالمنطقة.وأوضحت المشرفة على العلاقات العامة والإعلام بالكلية نوره الزحوف، أن مشاركة الكلية تمثلت في تجهيز ركن مخصص بعرض منتجات متدربات الكلية، وتقديم خدمات من قبل منسوبات الكلية، إضافةً إلى التعريف بمجالات وخدمات الكلية ورسالتها وأهدافها وتطلعاتها، إلى جانب توزيع الهدايا على الزوار من مختلف الفئات، مشيرةً إلى أن مشاركة الكلية في هذه المناسبة تأتي انطلاقاً من واجبها المجتمعي تجاه أفراد المجتمع.// انتهى //11:57ت م0049