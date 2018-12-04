الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسيدشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غداً , شهادة سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة (Saudi G.A.P)، وذلك بمقر الوزارة في الرياض، حيث توفر شهادة "سعودي قاب" شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وسلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والمحافظة على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.وتسعى الوزارة إلى تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية ابتدأ من تاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/ 1/ 2019م، وذلك للمساحة من 500 هكتار فأكثر بشكل إلزامي خلال سنة، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من 200 وحتى 499 هكتار بشكل إلزامي خلال سنتين، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة من 50 وحتى 199 هكتار بشكل إلزامي خلال 3 سنوات، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأقل من 50 هكتار بشكل اختياري عدا مزارع إنتاج الخضار، كما سيتم تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من 5 هكتارات وللمساحة المكشوفة الأكثر من 25 هكتار بشكل إلزامي خلال 3 سنوات.وتشمل فوائد الحصول على شهادة "سعودي قاب": تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.// انتهى //13:38ت م0087