الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسظفر مدرب فريق الوحدة البرازيلي فابيو كاريلي ولاعب الفريق من مواليد المملكة أحمد عبده على جائزتي أفضل مدرب ولاعب في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في الجوائز الممنوحة من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد كل جولة وشهر من مسابقة بطولة الدوري ، وسبق لمدرب الوحدة كاريلي أن حقق جائزة شهر أكتوبر الماضي .وتحصلت جماهير نادي الاتحاد على جائزة الجمهور المثالي في الجولة الـ 11 ، للمرة الثالثة خلال منافسات هذا الموسم ، بعد أن حققتها سابقاً في الجولتين الرابعة والسابعة محققة أكثر عدد من الجوائز من بين بقية جماهير الأندية خلال هذا الموسم حتى الآن.وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر ، ويتم ُمنح الفائزين بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.// انتهى //13:41ت م0089