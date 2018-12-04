القاهرة 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي يعقد اجتماعاته خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة رؤساء وممثلين لاتحادات وروابط وجمعيات الكتاب والأدباء العرب بالإضافة إلى وفد الأمانة العامة.وقال الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ، في بيان وزع بالقاهرة اليوم، إنه سيتم خلال المؤتمر التصديق النهائي على النظام الأساس واللائحة التنفيذية للاتحاد بعد التعديلات الجديدة التى أدخلت عليهما لمواكبة العصر والتطورات التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن النظام الأساسي الجديد يعالج الكثير من العوار في النظام الحالي، وكان الهدف من البداية هو الانطلاق بالاتحاد العام إلى مرحلة جديدة في الفعل الثقافي.وأوضح أن النظام الجديد يحافظ على معظم البناء الهيكلي السابق، حيث يترأس الاتحاد أمين عام بالانتخاب، لكنه غير مدة الدورة للأمانة العامة، فجعلها أربع سنوات بدلاً من ثلاث ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط.// انتهى //13:41ت م0090