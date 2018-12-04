جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسبدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، تقديم خدماتها للنساء في مقر معهد القوات الجوية بمحافظة جدة .وتستمر الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء في إسكان المعهد ومرافقه حتى نهاية الأسبوع، وذلك في إطار تفعيل مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة .وأكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الهدف من التواجد في الجهات الحكومية والخاصة، هو تيسير إنهاء المعاملات لعموم الراغبين في الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، مبينًا أن القطاع سيواصل العمل على تنفيذ خطته المدروسة لمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وخدمتهم في أماكن تواجدهم .وأوضح أن الوحدة المتنقلة تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات .// انتهى //13:42ت م0091