الكويت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 2ر25 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5140 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر105 مليون سهم تمت من خلال 4698 صفقة نقدية بقيمة 5ر22 مليون دينار كويتي (نحو 25ر74 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 77ر4725 نقطة وبنسبة انخفاض 12ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر60 مليون سهم تمت عبر 2216 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 86ر13 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر41 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر5369 نقطة وبنسبة ارتفاع 79ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 12ر45 مليون سهم تمت عبر 2482 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار (نحو 39ر60 مليون دولار).// انتهى //13:44ت م0092