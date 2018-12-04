الدائر بني مالك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واسيقدم البريد السعودي خدمة مميزة لزوار مهرجان البن السادس المقام حاليًا بمحافظة الدائر بني مالك، من خلال نقل كميات البن التي يقوم بشرائها الزوار من المزارعين العارضين في خيمة المهرجان لنقلها لأي منطقة في المملكة وبأسعار رمزية، لتصل خلال "72 ساعة" للمستفيد.وأوضح المشرف العام على ركن البريد السعودي بالمهرجان أحمد المالكي, أن البريد السعودي حرص على الحضور في المهرجان لتقديم خدمة للزوار وبأسعار هي الأقل كما يقدم البريد خدمة التوصيل والترتيب والتغليف وتجهيز مكان حفظ للبن ليصل وهو في جودته الممتازة.وبين أن البريد أسهم منذ بداية المهرجان السبت الماضي وحتى يوم أمس في نقل ما يقارب من نصف طن من البن متوقعًا أن يصل في نهاية المهرجان لنقل طن من البن، مشيرًا إلى استعداد البريد لنقل 300 كيلوجرام من البن للمستفيد الواحد في اليوم الواحد لنقلها لأي منطقة في المملكة.// انتهى //13:46ت م0093