جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسنظمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة أمس, ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي, التي تعنى بمناقشة رفع الوعي لدى المجتمع بأضرار آفتي التدخين والمخدرات خصوصاً لدى الناشئة.وأفاد مدير فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان, أن الورشة تعد نقطة انطلاق للعمل على وضع خطة استراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أن تنظيم ورشة العمل يأتي بعد عدة زيارات قامت بها الجمعية لمسؤولين وخبراء من الجهات المختصة بمكافحة التدخين والمخدرات على المستويين الحكومي والخاص, مؤكداً حرص الجمعية على الرقي بخدماتها وتنمية قدرات كوادرها لتكون أهل للمسؤولية التي أسست من أجلها وهي تحصين أبنائنا وبناتنا من خطر السموم ومروجيها .// انتهى //13:49ت م0094