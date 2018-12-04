مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 4 ديسمبر 2018م واسدعت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم لحج هذا العام 1440هـ إلى سرعة تحديث البيانات وإنهاء إجراءات إصدار التصاريح عن طريق التقدم للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة في وقت مبكر وقبل انتهاء المدة، التي حُددت من غرة شهر محرم وحتى نهاية شهر رجب، كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام .يُذكر أن عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تجري الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر اشتراطات السلامة الواردة في اللائحة المعدة لإسكان الحجاج ومنح شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.// انتهى //13:49ت م0095