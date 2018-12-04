سكاكا 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة شكر بن عبدالعزيز الشمري.واطلع سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال على سير العمل الرقابي في فرع الهيئة بمدينة سكاكا ومحافظة القريات، مستمعاً لشرح عن مهام الفرع الرقابية والحالات التي يباشرها.وفي نهاية الاستقبال, ثمّن سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، مقدماً شكره للعاملين فيها، متمنياً لهم التوفيق.// انتهى //13:50ت م0096