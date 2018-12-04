سكاكا 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العدل المعيًن حديثاً الشيخ فواز بن عبدالرحمن الدايس .وهنأ سموه الشيخ الدايس بمناسبة تعيينه مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة، متمنياً له التوفيق.واستمع سمو أمير منطقة الجوف إلى نبذة عن سير العمل وخطط وزارة العدل خلال الفترة المقبلة والمرتكزة على التوسع التقني لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في منطقة الجوف، كما اطلع سموه على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة .من جهته أعرب مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، مؤكدًا حرص وزارة العدل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمواطنات في المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الآمال والتطلعات .// انتهى //13:50ت م0097