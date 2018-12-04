جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسفازت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة ، بجائزة رواد أعمال الشرق الأوسط عن فرع المسؤولية الاجتماعية التي تنظمها مجلة "MIDDLE EAST BUSINESS MAGAZINE" , ووزعت جوائزها في حفل أقيم يوم أمس بالعاصمة البريطانية لندن .وعَـد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف السمنودي , الإنجاز الذي حققته الجمعية بالمشرف والمشجع لمزيدٍ من التميز ، عازياً الفضل في ذلك لله ثم جهود فريق عمل الجمعية ، موجها شكره لهم ولشركاء النجاح و داعمي الجمعية على إسهامهم الفاعل في تحقيق منجز عالمي جديد يضاف إلى سجل المودة الحافل بالإنجازات لتكون نموذجا عالميا لسعادة الاسرة واستقرارها ، محققًا لرؤية الجمعية بالوصول للعالمية.وأكد السمنودي أنَّ هذا الفوز جاء نتيجة لسعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير التميز في كل مشاريعها ومبادراتها وأنشطتها , الأمر الذي أسهم في فوزها بالجائزة عن هذا الفرع على مستوى العالم العربي ، مشيراً إلى أن الجائزة سوف تضاف لقائمة من الجوائز المحلية و الإقليمية والعالمية التي حققتها الجمعية , والتي من أبرزها جائزة الملك خالد للتميز , وجائزة مكة للتميز , وجائزة التميز في العمل الخيري , وجائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة بمجلس دول التعاون الخليجي , وجائزة جدة للإبداع , وجائزة التميز الرقمي.// انتهى //13:51ت م0098