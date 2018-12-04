جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساختتمت أمس، أعمال ملتقى "الأمن والسلامة .. ممارسة وتمكين" الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة بتعليم جدة، بمشاركة إدارة مرور جدة والدفاع المدني والإدارات التعليمية ذات العلاقة, وحضور قادة المدارس ومنسقي ومنسقات السلامة المدرسية.وتناول الملتقى برامج الأمن والسلامة في المدارس وكيفية تفعيلها, والدور الذي يقوم به الإعلام في نشر الوعي والتثقيف بالأمن والسلامة المدرسية, إضافةً إلى استعراض مشكلات السلامة في المباني المدرسية, والمخاطر المرورية حول المدارس فضلاً عن مناقشة دور الدفاع المدني تجاه المنشآت التعليمية.يُذكر أن الملتقى يأتي في عامه الثالث ضمن خطط إدارة الأمن والسلامة بتعليم جدة لرفع مستوى الوعي وتعزيز نشر ثقافة السلامة في الميدان التعليمي من خلال استهداف القيادات التربوية ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس.// انتهى //13:51ت م0099