المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة تنطلق منافسات بطولة "رؤية لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بين الجمعيات الخيرية المتخصصة بالأعقة البصرية على مستوى المملكة الخميس المقبل بالصالة المغلقة بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة .وتهدف هذه البطولة إلى توسيع نطاق التعريف باللعبة التي تعد من أبرز وأشهر الألعاب لدى فئة ذوي الإعاقة البصرية والتعارف بين اللاعبين من مختلف مناطق المملكة.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رؤية ياسر صالح راجح ، أن الجمعية تعمل جاهده على نجاح البطولة وإظهارها بالشكل اللائق والمتميز، خصوصاً وأنها تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة بمشاركة 6 فرق وهي جمعية رؤية من المدينة المنورة، وجمعية كفيف من الرياض، وجمعية العوق البصري من القصيم، وجمعية إبصار من جدة، وجمعية الثريا من جازان. وجمعية شمعة أمل من نجران ، على أن تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب.وأفاد أن البطولة تأتي في إطار الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة الشباب يشكل عام, ولفئة المكفوفين بشكل خاص، مقدما شكره وتقديره للمنظمين والداعمين والمشاركين في البطولة.// انتهى//13:52ت م0100