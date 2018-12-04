الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم, سفير جمهورية العراق المعين لدى المملكة قحطان طه خلف.وفي مستهل الاستقبال رحب معالي رئيس مجلس الشورى بالسفير العراقي الجديد متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما على الصعيد البرلماني.وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وبخاصة في المجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.// انتهى //14:55ت م0128