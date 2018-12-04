الأحساء 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستضافت غرفة الأحساء اليوم، لقاء عمل مع سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة غلام موشي، حيث تم بحث سبل تنمية ودعم العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين وفرص زيادة وتطوير الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لؤي الصالح، وأمينها العام عبدالله النشوان، وعدد من أعضاء المجلس وبعض رجال الأعمال.وبحث اللقاء فرص تعزيز العلاقات التجارية بما يحقق تطلعات قيادات البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لما فيه تعميق علاقات الأخوة والصداقة الممتدة وخدمة مصالحهما واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة، إضافة إلى عرض فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية والأسر المنتجة والقروض الصغيرة والاستيراد والتصدير، منوهّين بما تشهده المملكة من الفرص والانفتاح على التطور والتقدم، بفضل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عن شكره للسفير البنغلاديشي على زيارته للغرفة، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة ودولة بنغلاديش، وما تشكله هذه العلاقات الممتدة من مثالٍ لعلاقات الأخوة الإسلامية والتعاون والصداقة المتينة.من جانبه أكد السفير غلام حرص حكومة بلاده على تعزيز وبناء علاقات تجارية قوية مع المملكة، متطلعًا لمزيدٍ من النجاح في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وزيادة حجم التعاون في قطاع الأعمال التجارية بين البلدين بما يصب في المصلحة المشتركة، مؤكدًا على مقومات وإمكانات الأحساء الكبيرة وما تذخر به من فرص استثمارية وتنموية واعدة.// انتهى //14:56ت م0129