الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأعلنت إدارة كرة قدم الصالات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة دورة تدريبية للمستوى الأول لمدربي فرق الأندية المشاركة في دوري الصالات بالمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وأبلغت الأمانة العامة جميع الأندية المشاركة في دوري الصالات من أجل ترشيح مدربيها للتسجيل في الدورة التي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد الآسيوي لمدربي كرة قدم الصالات مرفق معها شروط تقديم الطلب.وطلبت لجنة كرة الصالات من الراغبين في الالتحاق في هذه الدورة تقديم الطلب في موعد أقصاه الاثنين 17 ديسمبر الجاري.// انتهى //14:57ت م0130