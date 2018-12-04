الخليل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات المحتل الإسرائيلي اليوم، تسعة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم طفلان وأسيران محرران.وأفادت مصادر محلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل، فيما جرى اعتقال فلسطيني من بلدة بيت أولا شمال غربي الخليل.وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت امر محمد عوض من جهته، إن الاحتلال اقتحم عددًا من منازل الفلسطينيين في منطقتي عصيدة والظهر ووسط البلدة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وحطمت أثاثها، واعتقلت الأسيرين المحررين، عبدالناصر ناصر أبو مارية، وقصي أحمد أبو هاشم والطفلين عمرو عرفات عيسى زعاقيق ، ومجدي مرشد محمد عوض، ونقلتهم إلى أحد المستوطنات جنوب بيت أمر.// انتهى //14:57ت م0131