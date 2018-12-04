الدمام 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستحتفي مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية بعد غدٍ, باليوم العالمي للتطوع، بإقامة ملتقى ومعرض، واستعراض إحصائية المنتسبين لها من المتطوعين في المنطقة الشرقية، الذين يتجاوز عددهم 1500 متطوع على مستوى محافظات ومراكز المنطقة.وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن المديرية ستقيم ، في مركز "سايتك" بالخبر بعد غد، ملتقى ومعرض بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، ومرور 53 عاما على فتح باب التطوع في جهاز الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.وأشار إلى أن المديرية أعدت خطة لمضاعفة عدد المتطوعين للاستعانة بهم في مساندة قوات الدفاع المدني في تنفيذ إجراءات وأعمال الدفاع الدني، لافتاً الانتباه إلى أن مشاركة المتطوعين تُسهم في إثراء خبراتهم في مجالات مختلفة منها "السلامة ، والوقاية من الحريق بوجه عام"، وأن ثمرة المشاركة المجتمعية متعددة الجوانب ، مبيناً أن أولى تلك الثمرات تكمن في استشعار المتطوع بأهمية الوقاية من خلال تطوير مستوى الحسّ والوعي في مجال السلامة بوجه عام.وأفاد المقدم الشهراني أن مشاركة المتطوعين من مختلف فئات المجتمع أمر مهم في التنمية المستدامة ، وأن باب المشاركة بالتطوع مفتوح للجميع لا سيما المهنيين المختصين مثل الأطباء والمهندسين والعلماء في مجالات العلوم الحيوية ، خصوصاً وأن مهام المطوع المختص تمتد لتشمل المشاركة في الأعمال التخصصية في محاصرة ومكافحة الأمراض والأوبئة، وتوعية السكان عن كيفية تجنب آثار المواد الكيماوية والمشعة، والأعمال التخصصية للإسعافات الأولية وإجراءات الإخلاء الطبّي ونقل المصابين إلى مراكز العلاج وأعمال التمريض، وكذلك تنفيذ مختلف عمليات الإغاثة الداخلية أو الخارجية.// انتهى //14:58ت م0133