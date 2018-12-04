الدمام 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، غداً انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات بالمناطق، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والتي تستضيفها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في الدمام لمدة يومين، بمشاركة 116 شاباً وفتاة يمثلون 22 جهة تدريبية تمثل الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، وطلاب الجهات الأخرى من الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة.وسيتنافس المشاركون في عدة مهارات وهي : تقنية السيارات، تصميم مواقع الانترنت، إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، التوصيلات الكهربائية، الإلكترونيات، اللحام، التبريد والتكييف، والرسم الهندسي الأوتوكاد"، كما ستتنافس المشاركات في عدة مهارات هي : تقنية الأزياء والتصميم الجرافيكي وتصفيف الشعر.وأعرب رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقة بالمنطقة الشرقية مدير عام الإدارة محمد السلوم باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بخالص الشكر والتقدير لسموه على الرعاية الكريمة للمسابقة التي تهدف إلى نشر الوعي التقني والمهني بالمجتمع.وأضاف أن المسابقة التي تشرف عليها الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات تحظى بدعم مباشر من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مقدماً شكره للداعمين لهذه المسابقة التي تدعم المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس، من أجل تسويق التدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع في المنطقة بالأثر الذي يمكن أن يُحْدِثَهُ التدريب التقني والمهني، على المستويين العام والشخصي.وأبان السلوم أن المسابقة تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين، والذين يتميزون بالمهارة والإتقان، حيث يتنافس المشاركون في كل فرع من فروع المسابقة من خلال الاختبارات العملية، وعلى نمط المسابقة العالمية للمهارات وتقوم لجان التحكيم التخصصية بتقييم المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة في معايير المسابقة العالمية للمهارات، مؤكداً بأنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقات الخليجية والعالمية للمهارات.// انتهى //15:01ت م0137