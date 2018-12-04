الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسدشن معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم, ثلاثة أنظمة أطلقتها الجمعية في إطار تحولها الرقمي شملت نظام الموارد البشرية (كوادر)، ونظام الشؤون المالية (سند)، ونظام المركز الطبي (ميدكس)، التي تعد من أنظمة مبادرة التحول الرقمي المكونة من 11 نظاماً.وأوضح الدكتور السويلم أن انضمام جمعية "عناية" إلى العالم الرقمي يأتي في سياق توجه الدولة نحو التحول الرقمي وفقاً لرؤية المملكة 2030، مفيداً أن إطلاق الجمعية لهذه الانظمة تؤكد عزمها على تطبيق خطتها نحو التحول الرقمي لتنفيذ جميع معاملات الجمعية إلكترونياً والذي يتوقع أن تنتهي جميع مراحلها في 2019م.من جانبه أشار الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري إلى أن الجمعية تتجه إلى بناء منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات والأعمال بناء على حاجة المستخدم والمستفيد من الخدمات الصحية سواء المريض أو الموظف أو الممارس والمتطوع الصحي وتلبية توقعاتهم، ويضاف إلى ذلك حوسبة العمليات والإجراءات، والتخلص من عبء العمل الورقي؛ مفيدا أن القطاعات الصحية الخيرية في العصر الحديث تسعى إلى توظيف التقنية بشكل عام وتقنية المعلومات بشكل خاص بسبب التسارع المتزايد في انتشار وتطور أدوات وأجهزة وتقنيات الحوسبة في مختلف مناحي الحياة، ولهذا رأت الجمعية ضرورة توظيف تلك التقنية وحلولها لرفع مستوى تقديم الخدمة الصحية وضمان الالتزام بالجودة العالية للخدمات والعمليات والإجراءات المتبعة في الجمعية.فيما أبان المشرف على مبادرة التحول الرقمي الدكتور عبدالرحمن الخضير, أن المبادرة ستجعل من جمعية عناية الأولى إن شاء الله في عملية التحول الرقمي الكامل مما يوفر الكثير من الوقت والجهد مع خفض التكاليف وتطبيق سياسة الحوكمة والشفافية عبر هذه المبادرة لافتا إلى أن نظام الحوسبة والتحول الرقمي الذي انتهجته الجمعية يأتي في إطار توجه الإدارة العامة للجمعية إلى التحول الرقمي بما يحقق رغبتها في الاعتماد الإلكتروني في تقديم خدماتها للمستفيدين وتنفيذ تعاملاتها الإدارية والمالية إلكترونياً تعزيزاً للشفافية وتطويراً لأدائها المهني.// انتهى //15:06ت م0138