الدمام 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسكشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم, عن الانتهاء من 146 منحة من الأوامر السامية بالدمام التي نفذت في محافظة النعيرية ضمن الدفعة الثانية، مؤكدة عزمها على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح بن عبد الرحمن الراجح، أن الأمانة أنهت دفعات المنح السابقة، موكداً أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها في حال توفر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الأمانة، موضحاً أنه سيتم الإعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتم إحالتها إلى بلدية محافظة النعيرية عبر الرابط www.eamana.gov.sa .وأكد الراجح أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية التي لديها في غضون الفترة القادمة، مبيناً أنه سبق الانتهاء من المرحلة الأولى من المنح التي صدرت 1416هـ, كما أنهت المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين في مدينة الدمام في عام 1421هـ ، وكذلك المرحلة الثالثة التي صدرت بين عامي 1425 و 1426هـ ، فيما سيتم الإعلان عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة، مؤكداً أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الإمكانيات.// انتهى //15:23ت م0142