الدمام 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستنطلق غداً ، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني التعليمي النوعي "القيادات الرياضية" في مرحلته الثانية، لمعلمي التربية البدنية ومعلمات التربية الصحية والبدنية بتعليم المنطقة الشرقية ، بالشراكة بين وزارة التعليم ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ، والمجلس الثقافي البريطاني , وصندوق الرياضة الدولي للشباب ، الذي بدأ في منطقة الرياض ثم محافظة جدة خلال الأسبوعين الماضيين.وينطلق البرنامج الذي يستمر لمدة 6 أيام في عدد من مدارس البنين والبنات , كما يتخلل البرنامج عمليات تدريب بمعدل 30 ساعة تدريبية ، بحضور مدربين ومدربات دوليين جرى دعوتهم من قبل المجلس الثقافي البريطاني ، وبإشراف من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.وأوضح المشرف العام على مركز التطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل أن الإشراف على تنفيذ الخطة التدريبية الثانية من البرنامج ، يتم بمتابعة مشرفين ومشرفات من المركز الوطني وإدارات التعليم في المناطق الثلاثة ، ويشمل المعلمين والمعلمات من المراحل الدراسية الثلاث "ابتدائي - ومتوسط - وثانوي" وسيتم منح المعلمين والمعلمات المجتازين للبرنامج التدريبي ، شهادات "مدرب وطني" في مجال قيادة عمليات التدريب الرياضي المدرسي ، وتفعيل دورهم التعليمي من خلال جداول زمنية لتدريب أقرانهم في الميدان التعليمي بإداراتهم التعليمية وما حولها.// انتهى //16:46ت م0203