مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسشرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق في تركيب 600 لوحة سلامة مرورية, ضمن المرحلة الأولى لإعادة تأهيل اللوحات الإرشادية المرورية في عدد من المواقع المختلفة بمكة المكرمة, جرى اختيارها حسب المواصفات المرورية المعتمدة لتنبيه السائقين وإرشادهم.وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأمانة على التوعية المرورية, و تطوير وتحسين الطرق والميادين العامة بمكة المكرمة للحد من خطر الحوادث المرورية, والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق حرصاً على سلامة الجميع.// انتهى //16:47ت م0204