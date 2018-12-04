بروكسل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسبدأ وزراء خارجية دول حلف الناتو لقاًء يستمر لمدة يومين في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل لإجراء محادثات حول أبرز القضايا للأمن المشترك للحلف وخاصة التعامل مع روسيا.ويناقش الوزراء، تعاون الناتو مع جورجيا وأوكرانيا، والأمن عبر المحيط الأطلسي، ونهج الحلف تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وستكون منطقة غرب البلقان والوضع الأمني في أفغانستان أيضًا على رأس جدول الأعمال.// انتهى //16:48ت م0205