جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاستشاري بجمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكة المكرمة، الخمس الرائدات المتفوقات في برنامج تدريب الخياطة المتطورة ضمن 15 فتاة سعودية جرى تدريبهن على فن الخياطة، في إطار برامج التدريب على الخياطة، أحد برامج التدريب المستدام بدعمٍ من جمعية المشورة المجتمعية، بحضور مدير الجمعيات أحمد الصفحي, ومندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية المشورة الدكتور عبدالرزاق أبو داوود، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية الدكتور مصطفى القرشي، وأعضاء مجلسي إدارة جمعية المشورة والأيدي الحرفية، وأولياء الخريجات والحرفيين والحرفيات ، وأعضاء الجمعية العمومية .وأكد سمو الأمير فيصل بن سلطان خلال الحفل الذي أقيم أمس بجدة، أهمية التنمية المستدامة في أعمال الجمعيات المجتمعية من خلال دعم برامج التدريب الحرفي للفتيات والشباب ووجود رواد أعمال لتقديم مشروعات تخدم المجتمع وأبناءه.وأوضح سموه أن برامج التدريب في جمعية الأيدي الحرفية ، تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 ، وسعياً لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020م فيما يخص القطاع الثالث غير الربحي ، حيث بدأ التوجه نحو الاستثمار مع القطاع الخاص في تحسين منسوبيها وخريجيها وجميع خدماتها ومبادراتها بقدرات المؤهلين بتدريب عالي لتمكينهم من تحقيق أدوارهم القيادية لتكون أقسام وخدمات ومبادرات الجمعية أكثر كفاءة وفعالية تعود بالنفع على مستفيدي الجمعية.من جانبه, أبان رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مصطفى القرشي، أن الخمسة المتدربات سيحصلن على دعم مباشر مع بداية الدورة الثالثة لمجلس الإدارة الجديد ، مشيراً إلى أن الجمعية تُعد المتدربات الخمسة ضمن رواد الأعمال ، لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في التأهيل والتدريب الحرفي بمنهجية حد الإتقان المنتهي بوظيفة ، أو تأسيس مشروعات متناهية الصغر لخريجيها بمنطقة مكة المكرمة.وفي الختام, كرّم سمو الأمير فيصل بن سلطان ، الخمسة رواد من الفتيات الخريجات.// انتهى //16:50ت م0207