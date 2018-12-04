شبوة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 148 طنًا من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة ، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.// انتهى //16:51ت م0208