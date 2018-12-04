عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 طنًا من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة
الثلاثاء 1440/3/26 هـ الموافق 2018/12/04 م واس
شبوة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 148 طنًا من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة ، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.
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16:51ت م
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