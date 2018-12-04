حائل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واسنظمت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حائل أمس, لقاء القيادات الثاني بالجامعة وتدشين مشاريع الوكالة, بحضور معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وذلك في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية.وأوضح الدكتور البراهيم أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات التي تتيح الفرصة للحديث والنقاش بين إدارة الجامعة وقياداتها في مختلف الكليات والعمادات, مشيراً إلى ما وصلت إليه الجامعة من عمل مؤسسي اتضح جلياً في إجراءاتها وتعاملاتها ووضع أسس وأدلة تنظيمية وإجرائية تنم عن عمل مؤسسي منظم.من جانبه قدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحيسوني, عرضاً تحدث فيه عن الوكالة وأهم المشاريع التطويرية التي عملت عليها الوكالة في الفترة الماضية شملت أكثر من 10 مشاريع تطويرية متنوعة تتضمن استحداث قواعد تنفيذية وضوابط إجرائية للعديد من الإجراءات التي تختص بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم مضيفاً أنه سيتم خلال العام القادم إطلاق 14 برنامجا للماجستير الأكاديمي والتنفيذي و8 برامج للدبلوم العالي.كما تم خلال اللقاء إطلاق دليل الوكالة الأول الذي يحتوي معلومات عن الوكالة والعمادات والإدارات التابعة لها بالإضافة إلى تضمين لكل اللوائح والقواعد والإجراءات المعمول بها في كل المجالس واللجان الدائمة في الوكالة, فيما تم إصدار العدد الاول من مجلتي جامعة حائل للعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية إضافة إلى توزيع روزنامة مناسبات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للعام الجامعي الحالي التي تشتمل 12 مناسبة تتنوع ما بين مؤتمرات ولقاءات وندوات ومعارض.وتخلل اللقاء فتح النقاش لقيادات الجامعة حول المواضيع المطروحة من قبل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.وفي نهاية اللقاء سلم معالي مدير الجامعة عقود دعم الأبحاث لبرنامج "بادئ " والموجه من قبل عمادة البحث العلمي إلى أعضاء هيئة التدريس العائدين من الابتعاث بعد الحصول على الدرجة العلمية.// انتهـى //16:57ت م0210