تبوك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واسنظم النادي الخالدي بمحافظة الوجه, بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أمس، فعالية "رياضة المشي" بمناسبة اليوم العالمي للمشي, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية وتواجد للدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف والخدمات المساندة الأخرى حرصاً على سلامة المشاركين.وأفاد رئيس النادي الخالدي محمد محمود الشريف, أن الفعالية التي شهدت حضورا لافتاً من جميع الفئات العمرية سواء من النساء أو الرجال، انطلقت من منتزه بوابة زاعم الشمالية باتجاه الساحة الشعبية التابعة للهيئة العامة للرياضة في المحافظة والعودة مرة أخرى للمنتزه وبمسافة تصل إلى 4 كيلو مترات.وأشار إلى أن الفعالية هدفت إلى رفع معدل ممارسة الرياضة، ضمن إطار برامج الهيئة العامة للرياضة لنشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي بممارسة هذا النوع من الأنشطة الرياضية، ورفع معدل المشاركة المجتمعية وفقًا لبرنامج جودة الحياة ضمن "رؤية المملكة 2030 ".// انتهى //16:59ت م0211