تبوك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسانطلقت بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية أمس فعاليات "ملتقى الجودة الأول للخدمات الطبية للقوات المسلحة", بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك، وتستمر لمدة يومين.وفي مستهل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بقاعة المؤتمرات بالمستشفى، رحب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربيةاللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني بالمشاركين والشركات الراعية للملتقى، مشيراً إلى النجاحات الكبيرة التي تحققها الخدمات الطبية للقوات المسلحة في جميع المستشفيات العسكرية، سائلاً المولى عز وجل في ختام حديثه أن يحفظ وطننا الغالي في ظل قيادتنا الحكمية.عقب ذلك ألقت رئيس الملتقى مديرة إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بالخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن النويصر كلمة أوضحت فيها أن الملتقى سيتطرق إلى الرعاية الصحية المرتكزة على المريض وسلامته المبنية على القيم وقياس الأداء المقدم للرعاية الصحية والموثوقية العالية فيها ، والحوكمة ودورها في القيادة التي تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير الجودة وسلامة المرضى وبناء المهارات المعرفية بغرض تحسين الأداء والتطوير المستمر واستعراض المشاريع الناجحة في تحسين الجودة والمراحل التي مرت بها في جميع مستشفيات القوات المسلحة,وبين أنه سيشارك في الملتقى متحدثون من أرقى منظمات الجودة العالمية, كما أنه سيتم عرض لأفضل ثلاث مشاريع تحسيناً للجودة بمستشفيات القوات المسلحة وهي ( مشروع تطوير سلامة المرضى من خلال رفع مستوى استيفاء استخدام الوقاية من التجلطات الوريدية بمستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران , و مشروع تقليل الإصابة بالتقرحات السريرية في أقسام الرعاية الحرجة للبالغين بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب ,و تأثير استخدام المسار العلاجي لفقر الدم المنجلي الحاد المؤلم لتقليل معدل عدد زيارات الطوارئ والتنويم وإعادة الدخول للمستشفى واستخدام المهدئات والتكلفة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ) بالإضافة إلى عرض ثلاثة ملصقات علمية بمستشفيات القوات المسلحة وهي ( ملصق تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية المنزلية عن طريق الحد من الزيارات المتعثرة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية , و ملصق تقليل إعادة وضع أنبوب التنفس بسبب انتفاخ الحنجرة بعد إخراج الأنبوب للمرضى المنومين في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ,و ملصق تقليل تكاليف ومخاطر التقرحات السريرية للمرضى المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ) .// يتبع //17:01ت م0212

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية في كلمة له خلال الحفل, أن إقامة مثل هذه الملتقيات يأتي في ظل التوجيهات الكريمة والدعم الغير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمريض في كافة مستشفيات القوات المسلحة وبما يتوافق مع رؤية المملكة ( 2030 ) , مبيناً أن الخدمات الطبية حرصت على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بجميع مستشفياتها وذلك من خلال عدة مبادرات أطلقتها خلال الأربع سنوات الماضية ومنها دعم مشاريع رفع الطاقة السريرية لتتوافق مع الزيادة في أعداد المستفيدين حيث كان إجمالي أعداد الأسرة بالمستشفيات العسكرية في بداية عام (2015م) 6500 سرير وبفضل من الله بلغت في نهاية عام (2017م) 10200 سرير.وبين المالك ان الادارة العامة للخدمات الطبية قامت باطلاق مبادرات طبية وتقنية للإسهام في تقديم خدمة طبية مميزة كالبدء في تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض برقم الهوية الوطنية ليغطي جميع المستشفيات العسكرية والميدانية والمراكز الطبية ومضاعفة تقديم الرعاية المنزلية للمرضى وذلك بتوفير 75 فرقة طبية في مدن المملكة إضافة إلى خدمة الغسيل الكلوي المنزلي وإنشاء مركز الوقاية من العدوى ومكافحتها حسب المعايير الفنية العالمية وإدارة الرعاية الصيدلية للتنسيق مع كافة الجهات لضمان تقليل هدر الأدوية والريادة المهنية والإكلينيكية وافتتاح مركز طب الغوص والعلاج بالأكسجين بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل وافتتاح 7 مراكز للتوحد ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان لرعاية أطفال التوحد في ( الرياض وجدة والطائف وتبوك والظهران وخميس مشيط وحفر الباطن ) والتنسيق الدائم مع المركز الوطني لزراعة الأعضاء من قبل المستشفيات العسكرية والإخلاء الطبي الجوي التي زادت في نهاية عام (2017م) إلى 243 حالة بعد أن كانت في بداية عام ( 2015م ) 181 حالة , بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مع المرضى لرفع أداء الإدارات الخدمية والإشرافية بشكل إيجابي كإطلاق القنوات التلفزيونية الداخلية ( قناة الدفاع ) و ( القناة الطبية ) والتي تعمل على مدار ( 24 ساعة ) في إطار بث التوعية والتثقيف الصحي والترفيه للمراجعين والمنومين في المستشفيات العسكرية عبر أكثر من 8000 شاشة تلفزيونية وتطبيق فكرة (الطبيب الزائر) وبرنامج ( الطب الاتصالي ) وبرنامج ( إحالة ) وبرنامج ( يسروا ) وبرنامج ( العلاج البريدي ) وتدشين حملات واسعة للتطعيم ضد الأوبئة للعسكريين وعوائلهم في المستشفيات العسكرية كافة , و للجنود في الوحدات المقاتلة , وتسخير الإمكانيات كافة لتقديم أفضل الخدمات لمصابي الحرب وتسهيل علاجهم داخل المملكة أو خارجها وتفعيل دور المستشفيات الميدانية المتنقلة في المساندة الطبية عند الحاجة وفي موسم الحج والمناسبات الوطنية والإخلاء الطبي الجوي والذي تزايد أعداد المنقولين من 1808 في عام ( 2015م ) إلى ( 2239 ) في نهاية عام ( 2017م ) .// يتبع //17:01ت م0213

وأفاد أن أغلب المستشفيات العسكرية خلال الأربع سنوات الماضية حصلت على مستويات عالية في جودة الخدمات الصحية كشهادة اعتماد الجودة العالمية (JCI) وشهادة اعتماد المختبرات((CAP وشهادة الاعتماد المعلوماتية (HIMSS ) وشهادة الاعتماد السعودي ( CBAHI).وأبان اللواء المالك أن الخدمات الطبية عملت على الاهتمام بالكوادر البشرية وذلك من خلال تحسين بيئة العمل وتحفيزهم ورفع تأهيلهم وذلك من خلال فتح قنوات تواصل ورفع الروح المعنوية ودعم الأنشطة والأبحاث والمؤتمرات العلمية وتطوير برامج التأهيل والتدريب للأطباء والممارسين الصحيين والإداريين.يذكر أن الملتقى تناول في يومه الأول ثلاث جلسات علمية تمحورت حول سلامة المرضى وتقنية المعلومات الصحية والموثوقية العالية في الرعاية الصحية.فيما سيتناول غداً ثلاثة جلسات علمية ستتناول الرعاية الصحية المبنية على القيم، ودراسة تجربة المريض في المستشفى، وستتناول المحاضرة الثالثة رحلة المريض بالمستشفى المتوقعة والغير متوقعة، والحد من أخطاء الوصفات الطبية، إضافة إلى عقد ورشتي عمل الأولى لقياس الأداء المتقدم في الرعاية الصحية والأخرى عن تطبيق الجودة من منظور خارج عن المجال الصحي.يشار إلى أنه تم اعتماد (15) ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما خُصص موقع إلكتروني للملتقى: event.nwafh.med.sa .// انتهى //17:02ت م0214