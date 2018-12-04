نجران 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واسافتتحت كلية العلوم والآداب بشطر الطالبات بجامعة نجران اليوم, المعرض العلمي الأول، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى سيف، ووكيلة الكلية حياة الزهراني، وعدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات، وسط مشاركات مميزة لطالبات الكلية.واشتمل المعرض الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطالبات في المجالات العلمية، وحث الطالبات على الابتكار والإبداع العلمي، وتبسيط المعلومات والأفكار العلمية وإبرازها بطريقة مسلية لزوار المعرض, عرض تجارب علمية ومعلومات وثائقية في مجال الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، وكذلك الرياضيات.وأوضحت الزهراني أن الكلية حرصت على إقامة المعرض لإبراز مهارات الطالبات العلمية ودور الكلية في تنميتها، مع تشجيعهن على بذل المزيد من الجهود لإعطائهن الثقة في قدراتهن على الإبداع والتميز, مبينة أن المعرض حظي بمشاركات كبيرة ومميزة حيث بلغت 340 مشاركة، أثبتت تميز طالبات الكلية ودعم الجامعة لهن من خلال إبرازها وما تقدمه لهن من خدمات أسهمت في تطوير مهاراتهن العلمية.// انتهى //17:02ت م0215